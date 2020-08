In attesa di capire come si chiuderà la telenovela con Conte, la dirigenza dell’Inter continua ad essere impegnata sul mercato per cercare di rafforzare la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione. Dopo aver piazzato il colpo Hakimi, Marotta potrebbe portare alla Pinetina N’Golo Kanté. Il francese sarebbe il prototipo del centrocampista ideale di Conte, che lo ha allenato al Chelsea. L’arrivo del 29enne a Milano è stato preso in considerazione anche dai bookmaker. Gli analisti infatti quotano un suo passaggio in nerazzurro a 4,00. Un’offerta, come riporta Agipronews, non troppo alta grazie anche alle recenti indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra. Secondo il The Times il futuro di Kanté, salvo imprevisti, non sarà con la maglia del Chelsea. Il tecnico Lampard, come riporta il quotidiano inglese, avrebbe dato il suo ok per la cessione del forte centrocampista francese classe 1991. Ecco allora che l’Inter potrebbe prendere la palla al balzo e avanzare un’offerta ai Blues, anche se la concorrenza per Kanté è alta, e in Italia si vocifera ci sia anche la Juventus.