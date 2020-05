Nonostante il calcio stia ancora aspettando cosa ne sarà del suo futuro, il tema del calciomercato continua a tenere banco. Lo sanno anche a Napoli, dove al centro dei rumors, da qualche mese, c’è sempre lui: Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, arrivato nel 2016 all’ombra del Vesuvio per sostituire Gonzalo Higuain, è uno dei calciatori partenopei più chiacchierati del momento. La sua esperienza al Napoli, tra infortuni e gol, è sempre stata un mix di alti e bassi. Un inizio folgorante, poi interrotto dal grave infortunio al legamento crociato, con conseguente posto rubatogli da Dries Mertens. Ora, dopo 46 gol in 109 presenze con la maglia azzurra, Milik potrebbe prendere in mano il proprio futuro e cambiare aria. Gli analisti, però, vedono per lui una possibile permanenza a Napoli: è in lavagna a 2,00. Nonostante ciò, alla finestra rimangono molte squadre interessate all’attaccante polacco. Prima tra tutte, la Juventus. Un possibile approdo di Milik a Torino, riferisce Agipronews, si gioca a 2,75. Una quota sicuramente appetibile. Attenzione, però, anche alla pista estera. L’Atletico Madrid sembra essere in agguato (5,00), mentre appaiono più defilate Bayern Monaco (12,00), Chelsea, Tottenham e Paris Saint Germain (16,00). Quasi scartate del tutto, eccezion fatta per la Juventus, le possibilità di rimanere in Italia. Molto alte, infatti, le quote per Inter (25,00) e Milan (50,00).