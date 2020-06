Federico Bernardeschi sta deludendo alla Juventus. Con i soli 795 minuti giocati in questa stagione (prima che la pandemia di coronavirus bloccasse tutto) potrebbe diventare una pedina di scambio per il mercato estivo. Il direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, approccerà l'argomento con il suo omologo alla Roma, Gianluca Petrachi prima del possibile divorzio che tanto sta facendo discutere in questi giorni. Nella lista acquisti dei campioni d'Italia ci sono infatti da tempo due gioielli della Roma, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Paratici è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Bernardeschi per arrivare a uno dei due giocatori. A questa possibilità credono i bookmaker e soprattutto gli analisti che hanno prontamente messo in lavagna un possibile arrivo dell'ex Fiorentina nella Capitale. La quota (entro le ore 23 del 5 ottobre 2020) è data a 3,00. Come dire, non è già tutto fatto, ma la traccia è molto valida. Chissà se Bernardeschi voglia ancora giocarsi le sue carte in bianconero oppure tornare ai suoi livelli con la maglia giallorossa. Intanto la Roma ha preso tempo: il possibile ritorno in Champions League potrebbe scongiurare il sacrificio dei suoi gioielli per ragioni economiche.