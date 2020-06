Lautaro Martinez-Barcellona, un matrimonio che s’ha da fare. Ne sono sempre più convinti i trader, che hanno visto al ribasso la quota di un possibile trasferimento in Catalogna dell’attaccante interista. A marzo, prima dello stop dei campionati per l’emergenza covid-19, il passaggio ai blaugrana era dato a 3,05, mentre ora paga 2,50 (entro il 5 ottobre 2020). Al momento il Barcellona non ha presentato offerte in grado di soddisfare i nerazzurri e inizia a pensare alle alternative come Aubameyang. Se da una parte c’è la conferma dei bookmaker, dall’altra A complicare la trattativa è la nuova regola per la Liga da applicare alla prossima finestra di calciomercato alle big del campionato che consentirebbe loro di spendere solo il 25% dei ricavati dalle cessioni. Per questa ragione il Barça avrebbe bloccato Aubameyang come alternativa più economica rispetto a Lautaro. Il gabonese però è anche il piano B dell’Inter in caso di addio dell’argentino. Insomma, il futuro di Lautaro è sempre più un rebus. Ma è certo che la quota di una permanenza all’ombra del duomo è in crescita, passando come riporta agipronews, da 1,40 a 1,65. A 8,00 la quota che porta al Chelsea, mentre rimane uguale quella di un trasferimento al Real Madrid (6,00), così come quella relativa al Manchester City e al Bayern Monaco (15,00). Un significativo calo, oltre a quello del Barcellona, anche per il Paris Saint Germain,