"Voglio restare tanti anni alla Roma". Queste le parole rilasciate in un’intervista qualche giorno fa da Nicolò Zaniolo, che sta sfruttando il periodo di quarantena imposto dall’emergenza coronvirus per recuperare al meglio dall’infortunio al ginocchio che da gennaio lo costringe ai box. Una dichiarazione d’amore forte ed importante per la società che ha scommesso su di lui, lanciandolo nel grande calcio e consacrandolo come uno dei talenti più interessanti e cristallini in campo internazionale. Ma il futuro di Zaniolo sarà veramente a tinte giallorosse? I betting analyst hanno provato a capirlo elaborando quote interessanti. Se una permanenza alla Roma è l'ipotesi più concreta (con la quota in lavagna a 1,33), un'offerta monstre potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo i bookmaker, per il 22 romanista potrebbe scatenarsi un'asta stellare tra Juventus (7,50), Inter e Real Madrid (entrambe a 9,00). Più staccate le soluzioni rappresentate da Atletico Madrid (12,00), Liverpool e Manchester City (le due inglesi appaiate a 16,00).