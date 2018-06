La missione di questo mercato per laè chiara,: Perin, Caldara e Spinazzola sono già arrivati, ma non basta. L'asticella deve salire, per tentare la scalata all'Europa. Ecco perché scatta adesso, a quei giocatori che possono migliorare il livello complessivo pur non potendo scalzare in partenza i punti fermi. Per giocarsela alla pari delle big del continente, anche alle spalle di chi ha il posto in qualche modo garantito. L'obiettivo di Allegri è garantirsi una rotazione di almeno 16 o 17 giocatori tutti sullo stesso piano, senza differenze troppo evidenti tra titolari e riserve.. I gregari non bastano più, anche in panchina.