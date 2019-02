Lazio, il mercato di gennaio "foraggia" la Salernitana. Igli Tare ha stabilito le priorità, obiettivo: sfoltire la rosa. Il ds ha provato a dare maggiori margini di manovra ad Inzaghi facilitandogli il lavoro: alcuni giovani sono stati piazzati in prestito, come Lombardi e Rossi al Venezia, Minala alla Salernitana, l'unica cessione importante è stata quella di Caceres, passato alla Juventus per 600mila euro.



SALERNITANA - L'operazione Sprocati al Parma potrebbe essere molto redditizia per la Lazio: il rinnovo prestito e obbligo di riscatto fissato a 2,2 milioni promettono un'entrata importante. La Lazio si muove per Romulo nell'ultimo giorno di mercato, nel frattempo versa cash nelle casse della Salernitana: Tiago Casasola, difensore argentino, è stato acquistato per circa 3,3 milioni di euro: arriverà a giugno, ma potrebbe essere subito rigirato in prestito.