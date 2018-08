Il mercato doveva chiamare, per ora nessuno ha risposto. O meglio. Lotito ha risposto con il suo prezzo. Nel frattempo Milinkovic si prepara alla nuova stagione. La Lazio si allena a Formello, prepara la prima contro il Napoli in cui Inzaghi spera di schierare Milinkovic. E su Instagram spunta un video che racconta una prodezza in allenamento del serbo: cross in mezzo e colpo di tacco al volo, una delle tante magie del Sergente. La Lazio spera di poterlo confermare, magari adeguandogli il contratto. Le pretendenti lo sognano, per ora.