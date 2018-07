de Vrij, Asamoah, Martinez, Nainggolan e Politano, ma il mercato nerazzurro non finisce qui. Con Pasquale Guarro per le ultime di casa Inter. Pubblicato da Calciomercato.com su Lunedì 2 luglio 2018

. Sul taccuino di Piero Ausilioper colmare il vuoto lasciato da Cancelo. Iche non ha ancora deciso se rinnovare o meno con la Roma, i nerazzurri rimangono alla finestra in attesa di un suo cenno. Qualcosa dovrà muoversi anche in uscita: Candreva e Vecino sono sul mercato. Questi ed altri gli argomenti affrontati dal nostro Pasquale Guarro nel consueto video in diretta su Facebook con i tifosi nerazzurri.