Il gong delle trattative in entrata del mercato italiano è scattato ormai da due giorni, ma oltre alla frase fattava ricordato che esistono ancora diversi campionati che hanno la possibilità di acquistare giocatori eÈ il caso della Turchia e, due dei campionati che ancora hanno tanti interessi rivolti anche alla nostra Serie A. Fra questi, ad esempio, c'è l'attaccante del, che ha risposto a Thiago Motta confermando il suo addio in direzioneNel post partita della sfida contro il Cagliari Thiago Motta ha blindato il suo centravanti :"Oggi abbiamo Joshua davanti, abbiamo Sydney e Musa Barrow. Ora che il mercato è finito dobbiamo sistemare tutte queste situazioni. Il gruppo ha lavorato bene tutta la settimana,e questo è qualcosa che dobbiamo migliorare perchéI suoi compagni hanno giocato tre partite, lui ha delle responsabilità all'interno del gruppo e se le deve prendere. Arabia? No rimane con noi".Barrow però non ci sta e parlando a gianlucadimarzio ha confermato il suo addio concordato a suo dire con la società: "Non posso rimanere in un posto dove non sento più le giuste motivazioni. Le mie responsabilità le prendo sempre, ed è per questo motivo che è meglio per tutti che ioche mi ha accolto per moltissimi anni., oltre ai miei compagni che porterò sempre nel cuore e gli splendidi tifosi rossoblù”.