Il Messaggero Veneto - Il Milan ha proposto Camarda all'Udinese

Rinnovo e poi prestito: questo è il destino di, attaccante classe 2008 che il Milan ha bisogno di far giocare per non disperderne il potenziale. Ci sono tante squadre sul promettente centravanti che l'anno scorso si è diviso tra prima squadra e Milan Futuro, ma i rossoneri, secondo quanto si legge sul Messaggero Veneto, l'avrebbero proposto all'Il club friulano, però,, nonostante la possibile partenza di Lorenzo Lucca in direzione Napoli. L'intenzione sarebbe quella di puntare con decisione su Iker Bravo, classe 2005, arrivato dal Real Madrid la scorsa estate e pronto a essere valorizzato da Kosta Runjaic nella nuova stagione.

E quindi Camarda? Per lui due strade:. Potrebbe sostituire Pio Esposito allo Spezia oppure provare a scrivere una pagina di storia alla Carrarese. Ci sono tante società cadette pronte a dargli spazio per un anno.