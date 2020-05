Lo fa perché, e dunque si sentono sicuri di potere affrontare il rischio della ripresa con buone possibilità di non scatenare una nuova ondata.. Si tratta diche con lo scorrere delle settimane si possa ripartire anche altrove. Italia compresa.. Si tratta di un episodio avvenuto qualche giorno fa, ma che merita di essere ripreso e fatto oggetto di una riflessione perché pone un quesito di tipo nuovo, figlio di questo tempo di pandemia:Non soltanto il calciatore non ha diritto alla paura, ma se la esterna viene colpevolizzato e costretto a scusarsi.Lo abbiamo constatato vedendo quanto è successo aiunto al Colonia la scorsa estate, Verstraete ha condotto una stagione in chiaroscuro fino a che non è arrivata l'interruzione causa Covid-19. Un buon inizio rovinato da un infortunio al ginocchio, con successiva ripresa lenta. Come i compagni di squadra, la scorsa settimana Verstraete è stato raggiunto dalla notizia che tre componenti del gruppo (due calciatori e un fisioterapista) sono risultati positivi al Covid-19.Intervistato da VTM, un'emittente televisiva belga, Verstraete ha commentato il fatto manifestando perplessità e preoccupazione.. Inoltre ha manifestatoE infine ha aggiunto che,Parole giunte come espressione di un'opinione personale e esternazione di uno stato d'animo umanamente comprensibile. Ma che. Che infatti è stato costretto a rilasciareNel corso della qualee ha ammesso cheIn breve:Perché è vero che ci troviamo in uno stato d'eccezione, nel quale siamo costretti a rinunciare a parte delle nostre libertà.e, specie se di altissima sensibilità come quella relativa alla gestione sanitaria del gruppo. Ma la paura per la propria salute e per quella dei propri cari dovrebbe essere un diritto cui dare risposta, non una pretesa da reprimere.. Che purtroppo non rimarrà isolata.@pippoevai