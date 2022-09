Durante la vittoria delall'Allianz Arena contro il Leverkusen, i tifosi dei padroni di casa hanno esposto uno striscione in solidarietà alle donne iraniane, che in questo periodo stanno combattendo la loro battaglia: "Donna, vita, libertà. Solidarietà alla rivoluzione femminista in Iran". Il messaggio è stato esposto sugli spalti a mezz'ora dalla fine della gara, nel momento in cui è entrato l'attaccante iraniano Sardar Azmoun.