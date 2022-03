Sinisa Mihajlovic ha rivelato questa mattina che la leucemia che lo aveva colpito nell'estate del 2019 è tornata e ora dovrà fermarsi per un periodo per riprendere le cure.



Una volta appresa la notizia, il Torino (squadra che Mihajlovic ha allenato per un anno e mezzo dal 2016 al gennaio 2018) ha espresso vicinanza all'allenatore del Bologna con un messaggio postato sui propri profili social: "Caro Sinisa, ti pensiamo e ti siamo vicini con grande affetto. Un abbraccio forte