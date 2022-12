. In ogni zona del campo, centimetro dopo centimetro. Anche nella straordinaria impresa compiuta dal Marocco contro il Portogallo Amrabat è stato l’autentico trascinatore della formazione magrebina. Quello che sta emergendo con forza in questo Mondiale in Qatar è la sua straordinaria capacità di leggere il gioco avversario., due fenomeni di qualità tecnica. E ora per Sofyan si aprono scenari inaspettati sul mercato con le big di Premier pronte a darsi battaglia per strapparlo alla Fiorentina.tanto che già la scorsa estate lo aveva espressamente richiesto alla dirigenza del Tottenham. “Con lui in mezzo al campo non passa nessuno”: questo il senso del messaggio rivolto a Fabio Paratici dal tecnico salentino. Ora gli Spurs sono pronti a rifarsi sotto con la consapevolezza che la vetrina del Mondiale ha aumentato sia il numero delle pretendenti che il valore sul mercato.La Fiorentina gongola e può beneficiare di un’opzione, presente sul contratto di Amrabat, che permette al club diper via di questo la dirigenza gigliata può sentirsi più che tutelata. Dopo un Mondiale così servirà un’offerta davvero folle, superiore ai 30 milioni di euro, per far vacillare il club viola.