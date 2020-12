Alvaro Morata alza la voce. Il centravanti della Juventus, tra le note più liete di questo altalenante inizio di stagione, posta una storia su Instagram, con parole con cui cerca di dare una scossa all'ambiente in vista del 2021: "Buone feste a tutti. Vi auguro tanta salute. Non dimenticatevi che siamo la JUVE: appena c'è un periodo complicato tutti escono con la mazza, ma questa maglia non è una qualunque e torneremo con rabbia, grinta e determinazione".