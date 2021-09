Tante, troppe sono le teorie che girano su come accelerare il metabolismo, stare in salute e sentirsi bene. Le donne, soprattutto, sono bombardate ormai da anni sul concetto di aspetto fisico e sulla convinzione che dai 40 anni tutte le fatiche saranno vane in quanto il ciclo metabolico “va in pensione”. Pensarla così rende quasi tutto più semplice.Questo spiacevole effetto può essere dovuto ad un cattivo funzionamento del metabolismo, un fattore imprescindibile nella perdita di peso.Innanzitutto è importante evidenziare che non esistono integratori o pillole particolari, diete lampo che promettono di perdere 3kg in 3 giorni, oppure altre soluzioni miracolose per accelerare l’attività del metabolismo e quindi dimagrire più facilmente e velocemente.Tuttavia può essere utile seguire alcune regole nutrizionali valide per riattivare il metabolismo, il quale, per chi ancora non l’avesse capito, è l’insieme dei processi biochimici indispensabili per produrre energia a partire da ciò che introduciamo con l’alimentazione. Il nostro corpo riceve i nutrienti e li utilizza a seconda delle richieste dell’organismo.L’introduzione del cibo e il consumo energetico sono dunque i due bracci della bilancia. In questo delicato equilibrio entrano poi in gioco altri fattori, come la genetica, l’età, lo stile di vita, il livello di allenamento fisico e la corporeità. Quando parliamo di metabolismo c’entra anche il peso, ma a contare è la massa muscolare.Purtroppo, dopo tanti anni vissuti in gioventù in perfetta forma, e magari con un bel fisico scolpito, l’avanzare dell’età può provocare un aumento di peso e, soprattutto, prenderlo con apparente ed estrema facilità.Proprio per questo motivo la tendenza è fare la dieta dopo i 40 anni, con tante rinunce a tavola, con la convinzione di prendere chili più facilmente.Lo studio è stato realizzato negli Stati Uniti, in particolare presso la Duke University della Carolina del Nord. Esso è rivoluzionario sulla mania di cominciare la dieta dopo i 40 anni, ed evidenzia i concetti di fabbisogno e dispendio energetico.Il metabolismo negli uomini e nelle donne dai 20 ai 60 anni, perciò, non aumenta e nemmeno diminuisce, ma si mantiene stabile per tutti, anche per le donne in gravidanza e in menopausa. Il metabolismo, invece, inizia realmente a rallentare dopo i 60 anni di età al ritmo dello 0,7% circa l’anno, il che fa sorridere.Quindi, anche avessimo superato i 50 anni e non fossimo più dei ragazzini, potremmo comunque impegnarci utilmente per mantenerci in forma, con poca massa grassa. Così facendo, il metabolismo di un 50enne non sarebbe così diverso da quello di un ventenne.Occorre poi che l’attività fisica sia di tipo aerobico (corsa, camminata), di intensità medio-elevata e soprattutto continuativa. È proprio la continuità che esercita un’azione di modulazione metabolica; è bene dunque fare il giusto tutti i giorni piuttosto che esagerare in maniera occasionale.