Un post pubblicato e poi rimosso che ha fatto scalpore a Bologna e non solo. Protagonista è stata Ludovica Caramis la moglie dell'attaccante italiano Mattia Destro. Un post in cui la bella showgirl ha postato una parte del libro sul "metodo Conte" (scritto dall'attuale allenatore dell'Inter e il giornalista Alessandro Alciato) in cui i due raccontano delle nozze di Destro e del permesso lampo concesso al giocatore in quei giorni in ritiro a Coverciano con la Nazionale.







Un post pubblicato e poi rimosso, proprio dopo l'uscita dell'intervista a L'Equipe in cui Conte spiega come i giocatori dovrebbero gestire la propria vita privata e i rapporti con le compagne: "Fosse per me Destro dovrebbe tagliare la torta e venire subito qui a Coverciano. Ditegli che potrà andare a sposarsi però potrà trascorrere a casa solo la prima notte di nozze. Il giorno dopo la cerimonia lo voglio a Coverciano in campo ad allenarsi e possibilmente in forma”.



