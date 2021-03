Nicolò Barella è tra i più grandi protagonisti della stagione dell'Inter di Antonio Conte, capolista in Serie A davanti al Milan. E sta vivendo sicuramente la sua miglior annata da quando veste la maglia nerazzurra. Il centrocampista classe 1997 ex Cagliari era costato 40 milioni di euro più bonus all'Inter: 12 per il prestito e poi 28 per il riscatto.