Cinque gol in quattro partite a cavallo tra il 2021 e il 2022 con la maglia del Frosinone, hanno conferito ad Alessio Zerbin il premio di miglior giocatore di Serie B di gennaio.



Col tiro a giro “alla Insigne”, l’attaccante di proprietà del Napoli tornerà da Spalletti in estate. Magari proprio per sostituire il ruolo del capitano azzurro.