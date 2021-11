Il derby dei, sì, ma di lusso; soldatini di mestiere, al servizio della squadra. Che però si sono scoperti imprescindibili, ecco la sorpresa.. Davidevs Matteo: a considerarevsda questa prospettiva ciò che si vede è una bella storia comune, due percorsi diversi e due ragazzi italiani partiti da lontano.. Era un diciottenne di belle speranze che Pippo- all’epoca era lui l'allenatore del Milan - gratificò con il debutto all'ultima giornata di una stagione storta, deludente, chiusa al 10° posto. A quel tempo- di sette anni più vecchio di Calabria (oggi 32 vs 25) stava ale di lì a pochi giorni - era la fine di maggio - avrebbe debuttato in, a Londra, in amichevole contro l'Irlanda. Darmian aveva l'età che ha oggi Calabria ed era considerato il più promettente dei terzini della sua generazione. Non a caso ha irrobustito percorso professionale e conto in banca con un quadriennio al(2015-2019), buoni i primi due anni (era uno dei pupilli dell’olandese), gettati al vento (incomprensioni, tanta panchina) gli altri due, trascorsi vanamente senza mai trovare feeling prima cone poi con. Quando la stella di Darmian era in fase calante (2019),incrociava nel suo percorso l'allenatore che gli avrebbe cambiato la vita: Stefano. Di allenatori Calabria ne ha avuti parecchi: dopo Inzaghi,, fino a. Ci sono incontri che cambiano il destino:Darmian - mentre Calabria spiccava il volo - faceva un passo indietro e si rimetteva in gioco a. Non era una retrocessione, ma una rincorsa per tornare ai suoi livelli. Un anno in gialloblù, prima del ritorno a Milano -e ha debuttato in A a soli 17 anni grazie ad Ancelotti - ma sulla sponda opposta:. In nerazzurro Darmian ha ritrovato ritmo, corsa, costanza nel rendimento.Tre nell’anno dello scudetto, due decisivi: contro, due 1-0 a San Siro, nel finale di campionato.: è l’asse su cui poggia il gioco del Milan.: otto volte su undici l'ha schierato titolare, uomo di raccordo defilato sulla fascia tra difesa e centrocampo. L'età gioca a favore di Calabria., non è un caso (forse) che il suo miglior campionato sia stato quello segnato dal Covid 19, senza il pubblico negli stadi. Ma la tensione - Calabria - ha imparato a gestirla.Negli ultimi due anni Calabria ha irrobustito il fisico e - di pari passo - la sua tenuta psicologica. Darmian - superati i trent'anni - ha continuato a spendersi molto i nelle corse a briglie sciolte sulla fascia, curando con mestiere quello che è sempre stato il suo tallone d'Achille: la fase difensiva.. La mancata qualificazione al Mondiale e - soprattutto - la fine della parentesi azzurra di Giampiero Ventura (suo maestro al Toro) gli hanno precluso la possibilità di candidarsi di nuovo.