per come si era messa la partita, ma due punti persi nella rincorsa al Napoli. E siccome è questo ciò che conta di più,Nessun rossonero lo ammetterà mai, ma per quello che dice la classifica e in ugual misura il campo Calabria e compagni. E a scanso di equivoci, non bisogna prendersela con Pioli perché proprio il campionato attuale, disputato con gli stessi uomini della stagione scorsaNon può essere un caso se dopo aver subito la rimonta contro la Roma domenica scorsa,e rischiando di subirne un terzo che avrebbe vanificato la reazione della ripresa.a prescindere dall’infortunio di, perché è tutto il reparto che annaspa davanti a Tatarusanu, a cominciare da Kalulu che sbaglia in entrambi i gol subiti. Colpe individuali, certamente, che coinvolgono anche il sempre più svagato, da ricercare in due cause. La prima, che è un po’ il simbolo dell’involuzione del Milan, è legata al fatto cheha avuto la stagione scorso un rendimento eccezionale e come tale irripetibile, nel senso che è stato sopravvalutato e non a caso il suo impiego al centro era stato dovuto all’emergenza. La seconda causa, ancora più importante, eppure fin qui molto sottovalutata, è. E così l’ivoriano, o un altro centrocampista con le sue caratteristiche, la difesa del Milan che un anno fa era stata la migliore del campionato ora incassa gol con troppa facilità. E non basta ricordare che a Lecce mancavaper squalifica, perché a prescindere dal rendimento del suo sostituto Pobega, tutta la squadra ha fatto scena muta per un tempo, battuta subito dall’autorete di Hernnandez nel tentativo di precedere Blin e poi da un colpo di testa di Baschirotto, saltato tra Kalulu e Calabria.malgrado le velleitarie ripartenze di, e senza fantasia al centro doveha confermato di non avere continuità, Pioli dopo l’intervallo ha sostituito i due deludenti esterni Hernandez e Saelemaekers, inserendo i più vivaci. Più di queste opportune mosse è servito un diverso atteggiamento della squadra e in particolare sono state preziose le sponde di. Il francese non ha segnato ma ha propiziato prima il gol di Leao, bravo a sfruttare una respinta del portiere su un suo tiro, e poi il pareggio di, pronto a deviare di testa un altro colpo di testa del centravanti. Molto, ma non abbastanza per battere il Lecce che non avrebbe meritato di perdere.Con l’inutile inserimento nel finale die quello più incoraggiante in prospettiva di, per cementare una difesa ballerina. Anche se a questo punto sembrano soltanto dettagli. Perché il Napoli appare di un altro pianeta e tra il suo 5-1 alla Juventus e questo 2-2 del Milan contro il neopromosso Lecce, nove punti di differenza ci stanno tutti.