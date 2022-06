. Alessandro Di Gioia, il direttore Gianni Visnadi e i suoi ospiti vi aspettano per rispondere a tutte le vostre domande e commentare insieme le ultime novità:da Elliott a Red Bird con il nostro talent Cristiano Ruiu,con Roby Facchinetti, cantante front man dei Pooh e gran tifoso della Dea,con il nostro inviato Francesco Balzani,con l'ex calciatore di Milan e Inter e attuale tesserato brianzolo Pierluigi Orlandini e icon il nostro inviato Juve Nicola Balice. iQuesto e molto altro nella puntata di oggi:Dite la vostra!VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO CANALE TWITCH (QUI IL LINK), ISCRIVITI E DICCI LA TUA IN CHAT O QUI SUL SITO NELLA SEZIONE COMMENTI. LEGGEREMO TUTTI I VOSTRI POST IN DIRETTA