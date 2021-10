Maldini e Massara lo hanno sempre considerato un giocatore speciale, diverso dagli altri, in grado di reggere la pressione grazie a unaE i fatti stanno dando ragione alla dirigenza rossonera: Brahim, in questo avvio di stagione, si è preso la scena con 4 gol e 2 assist tra Serie A e Champions League. Il suo predecessore Calhanoglu è solo un lontano ricordo per i tifosi del Diavolo.: schietto e sincero come tra un padre e il figlio. Brahim vive il mondo Milan come se fosse una famiglia, si trova benissimo con tutte le componenti che formano il gruppo squadra. Ecco perché la scorsa estate non ha voluto nemmeno ascoltare le tante offerte che erano arrivate al suo entourage. Ha apprezzato il difficile lavoro fatto dalla dirigenza per chiudere laCi sarà tempo e modo per fare tutte le opportune valutazioni ma sia Maldini che Massara hanno già tutta l’intenzione di attivare la clausola. Molto dipenderà, però, dai piani del Real Madrid che si è riservato il contro-riscatto a 27 milioni.