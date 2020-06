Ismael Bennacer sta catalizzando le attenzioni di diverse società molto importanti a livello internazionale. Il Psg ci pensa in maniera concreta per rinforzare la mediana, ci sono stati dei contatti tra l'agente del ragazzo e Leonardo anche se non sono ancora arrivare offerte ufficiali. Anche il Manchester City è sulle tracce del centrocampista algerino tanto che, riferiscono dalla Francia, ci sarebbe stata una chiamata da parte del tecnico Guardiola, E il Milan? E' assolutamente tranquillo, ritiene l'ex Empoli incedibile. Un giocatore sul quale puntare per il presente ma, sopratutto, per il futuro.





DETTAGLIO CLAUSOLA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la clausola rescissoria da 50 milioni di euro sarà attiva solo a partire dal 2021. Un dettaglio importante che pone il Milan al riparo da possibili assalti delle big europee. Chi vorrà davvero Bennacer dovrà fare i conti con il club rossonero che, al momento, ha eretto un muro altissimo per il campione d'Africa in carica.