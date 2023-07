Il primo vero test del Milan è stato quello di stanotte contro il Real Madrid: 3-2 finale per i Blancos ma quello che rimane nella nottata rossonera è un gran gol di Luka Romero; il secondo (più un assist) in due partite dopo quello nel 7-0 alla Lumezzane. Tra i convocati di Pioli per la tournée in America non c'è Ante Rebic, fuori dal progetto di Pioli e in cerca di una nuova sistemazione.



TRATTATIVA IN CORSO - Il Besiktas da mesi si sta interessando al futuro dell'attaccante croato, ultimamente ha alzato il pressing e il Milan ha aperto alla cessione: si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto, contatti in corso in queste settimane con la volontà di entrambe le parti di trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Tra gli aspetti sui quali discutere c'è l'ingaggio del giocatore, che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro e che potrebbe rappresentare un ostacolo per il club turco.



I NUMERI - Nella scorsa stagione Rebic ha giocato 31 partite tra campionato e coppe ma la maggior parte entrando dalla panchina, due assist e tre gol tutti tra agosto e ottobre: doppietta con l'Udinese alla prima giornata, gol e assist con l'Empoli e un altro assist col Verona quindici giorni dopo. Poi, qualche infortunio e tanti spezzoni di partita. Dopo quattro stagioni l'avventura di Rebic al Milan è arrivata ai titoli di coda: trattativa in corso col Besiktas, a oggi è l'unica società che si è fatta avanti.