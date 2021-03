Ismael Bennacer per il Milan è fondamentale e la sua assenza continua a pesare. La sua situazione contrattuale non lascia però tranquilli i dirigenti rossoneri. A spaventare non è la scadenza, 2024, ma la clausola: se la prossima estate un club estero arriva con 50 milioni di euro può prenderlo e portarlo via, senza che il Milan possa dire nulla.