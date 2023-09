Sorpasso del Milan sul Napoli nelle quote scudetto, con l'Inter ancora favorita dopo tre giornate. L'ultimo turno di campionato, che ha portato ai rossoneri la vittoria in trasferta sulla Roma, premia la squadra di Pioli, offerta tra il 3,35 e il 4. Gli azzurri scontano invece il ko con la Lazio, scivolando in terza posizione a 4,50 (erano a 3,35 una settimana fa). Continua a convincere l'Inter, che dopo aver travolto la Fiorentina passa da 3 a 2,85 e si prepara a un derby di fuoco con i rossoneri. Anche la Juventus rimane nel gruppo in prima linea dei betting analyst, a quota 4,75, mentre la Roma si impenna a 23, alla pari con Lazio e Atalanta.