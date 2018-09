Sotto esame i nuovi acquisti. Promossi, bocciati e rimandati? Esprimere giudizi tranchant non mi sembra giusto per la caratura dell’avversario, ordinato, organizzato, ma scarso sul piano della qualità. Soprattutto poi visto lo scarso affiatamento ancora di giocatori per la prima volta insieme, molti con pochi minuti nelle gambe. Quando Andrea Bertolacci indossa la maglia del Milan, è sempre sembrato differente dal centrocampista esuberante, vivace, intraprendente, ammirato nel Genoa. Anche, contro il Dudelange, la sua prestazione è sembrata timida, non sfruttando appieno così la possibilità che Gattuso, sempre contrario alla sua cessione, gli ha regalato Bertolacci, per la sua duttilità, può essere un importante valore aggiunto, ma deve migliorare sul piano della personalità.



Non può essere giudicata la prestazione di Caldara, perché la difesa del Milan non è stata molto impegnata dagli attaccanti lussemburghesi. Si muove come se volesse ancora capire i movimenti di Romagnoli e degli altri compagni, ma si è prodotto in una incursione, che denota autorevolezza, sfiorando anche la rete con un colpo di testa potente quanto sfortunato, figlio di un terzo tempo degno di un campione della NBA. Laxalt ha confermato invece la sua vivacità, la sua fisicità, il suo spunto sulla fascia, utile per rompere le difese avversarie. Bakayoko così così. Si è presentato solo davanti al portiere, bravo a fermare il suo tiro ravvicinato, apprezzabile per qualche sortita verso l’area del Dudelange ,ma ancora lontano dal centrocampista devastante che ha stupito nel Monaco. Deve crescere.



Il migliore fra i nuovi certamente Castillejo, che, dopo un inizio leggero, ha mostrato tutte le sue qualità di corsa, di velocità, di buona classe, che gli hanno permesso di cercare conclusioni pericolose. Suo l’assist per Higuain sull’azione nata da un lancio preciso di José Mauri, sempre positivo. Pare più efficace se impiegato a destra, insomma rappresenta la prima alternativa a Suso, pur con caratteristiche differenti. Insomma, in conclusione, partita utile per lanciare il Milan in testa al girone, per mettere benzina nelle gambe dei giocatori meno impiegati, per affinare i sincronismi dei nuovi rinforzi.