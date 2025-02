Il Milan batte l'Inter ai rigori nel derby Primavera di Coppa. Niente esordio per Vukoje, Liberali manda alto il cucchiaio su rigore

Getty Images

Aria died entusiasmo in stile calciomercato invernale anche nei quarti di finale delladovesi sono affrontate nello scontro ad eliminazione diretta.dopo una partita terminata nell'arco dei 90 minuti sul 2-2. Il Milan passa quindi il turno e in semifinale affronterà il Lecce che ha eliminato il Sassuolo. Dall'altra parte del tabellone ci sarà la sfida fra Juventus e Cagliari con i sardi che, sempre ai rigori, hanno eliminato i detentori della coppa, ovvero la Fiorentina.

L'Inter parte bene ma non trova la via del gol con Berenbruch e De Pieri e allora è il Milan a sbloccarla con un fortunoso autogol su tiro di Bakoune che carambola fra Alexious e Zanchetta battendo Calligaris. I nerazzurri però sono più in palla e trovano il pareggio prima dell'intervallo con Mosconi che si fionda sul cross di Aidoo e batte Longoni. Il portiere rossonero è protagonista in negativo nella ripresa sul gol del momentaneo 2-1 di Berenbruch favorito dall'uscita a vuoto su cross di Cocchi dalla sinistra.Il Milan vive di colpi e fiammate dei singoli ed è Liberali che, a suo modo, è gioie e dolori per i suoi colori. Il classe 2007 che ha già esordito in prima squadra, prima segna il 2-2 con la sua classica giocata, il tiro a giro accentrandosi dalla sinistra, ma poi prova il cucchiaio sul rigore conquistato da Eletu ma lo manda di un po' alto sopra la traversa. Un errore che fa male e che, di fatto, manda la gara ai calci di rigore.

La lotteria finale consegna la vittoria per 6-4 al Milan con Longoni che si erge a protagonista parando il primo penalty di Lavelli e ripetendosi anche su quello di Pinotti. Per i rossoneri segnano tutti con Liberali che questa volta non calcia (sarebbe stato probabilmente il quinto rigorista, ma non è servito) ed è Perina a prendersi le prime pagine battendo Calligaris e mandando i rossoneri in semifinale dove affronteranno il Lecce.