Tanti gol tra Primavera e nazionali giovanili, l'esordio in prima squadra contro la Juventus a soli 18 anni. Lorenzo Colombo sarà il presente e il futuro del Milan. Che crede fortemente su questo attaccante che sta impressionando Stefano Pioli nelle ultime settimane a Milanello.



RINNOVO FINO AL 2024- Oggi Beppe Riso, evidenzia Milannews,it, è stato in sede per ultimare gli ultimi dettagli relativi al rinnovo di Lorenzo Colombo. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la nuova scadenza sarà nel 2024. Atteso solo il comunicato ufficiale, il Milan blinda il gioiello Colombo.