Confermarsi in campionato per cancellare, in parte, la delusione europea. È questa la missione del Milan nella quattordicesima giornata di Serie A in cui affronterà il Frosinone, con i rossoneri che cercheranno i tre punti dopo essere tornati alla vittoria contro la Fiorentina. Gli esperti propongono una quota favorevole per l’«1», tra 1,42 e 1,45, mentre il colpaccio del Frosinone, fin qui rivelazione del campionato, oscilla tra 6,75 e 6,80. Il pareggio, che in campionato a San Siro, per il Milan, non si è ancora verificato, viene proposto tra 4,70 e 4,75 volte la posta giocata. Ci si aspetta una partita con un alto numero di gol segnati, tanto che l’Over, a 1,64, è visto nettamente favorito sull’Under, a 2,12; Perfetto equilibrio, invece, tra Goal e No Goal, proposti entrambi a 1,85. Prosegue l’emergenza in attacco per Stefano Pioli, ed ecco che in quota si punta ancora su Luka Jovic, in gol a 2,70, con Christian Pulisic a 3,05; tra le fila dei ciociari, occhi puntati su Matias Soulé, proposto a 4,80.