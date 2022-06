Stefano Pioli vuole continua a rinforzare il suo Milan, rendendolo ancora più competitivo non solo in campo nazionale, ma anche in quella Champions League da sempre competizione più amata dal club. Tra i tanti nomi valutati dallo staff rossonero, nelle ultime ore quello di Nicolò Zaniolo sembra essere il più caldo: il match winner dell’ultima Conference League con la maglia della Roma secondo gli esperti è sempre più vicino al Milan, come testimonia la quota scesa dai 4 di dieci giorni all’attuale 2,40. La rivale numero uno per l’acquisto del talento giallorosso viene sempre dall’Italia, ovvero la Juventus, ormai da mesi sulle tracce del calciatore e offerta ora a 3,85. Più staccate secondo i bookie le altre squadre interessate con il Tottenham di Antonio Conte terzo in lavagna a 13, leggermente più avanti del Newcastle proposto a 15. Vale 40 volte la posta, invece, un ritorno all’Inter, società che lo scambiò proprio con la Roma nell’ambito dell’affare Nainggolan.