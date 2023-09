Torna la competizione più ambita d'Europa. L'esordio nella Champions League 2023/24 è anche un'occasione di riscatto per Milan e Lazio, che nel weekend hanno incassato due brucianti sconfitte: i rossoneri hanno vissuto un incubo nel derby contro l'Inter, i biancocelesti hanno perso contro la Juventus ed è stato il terzo ko in quattro giornate di campionato. L'Europa può essere il palcoscenico ideale per rialzare la testa, anche se sia Pioli che Sarri dovranno vedersela contro avversari di gran livello. Il torneo comincia in casa per entrambe: martedì 19 settembre alle 18:45 a San Siro va in scena Milan-Newcastle, con il ritorno da avversario dell'ex Sandro Tonali e i rossoneri che devono far punti in un girone che non concede troppi passi falsi vista la presenza anche di Borussia Dortmund e PSG. Le quote Betaland danno il Milan vincente all'esordio stagionale in Champions a quota 2.57, contro il pareggio a 3.55 e il segno 2 a 2.70. Lazio-Atletico Madrid si gioca alle 21:00 all'Olimpico di Roma, con Immobile e compagni che vogliono prendersi la leadership del Gruppo E. C'è da superare però Simeone, uno dei protagonisti dello Scudetto biancoceleste nella stagione 1999-2000: anche in questo caso le quote sono molto equilibrate, ma gli spagnoli sono in vantaggio a 2.52 e i tre punti per i biancocelesti sono in lavagna a 2.92. A 3.35 il pareggio.



La corsa verso gli ottavi sta dunque per partire: il sorteggio non è stato amico del Milan che ha un girone duro e il passaggio del turno è proposto a 1.90, la Lazio ha maggiori chance e sulla lavagna scommesse di Betaland è proposta agli ottavi a 1.65.