. In queste ore è infatti partita una vera e propria trattativa tra i rossoneri e l'per la seconda punta argentina classe '95 arrivata in Europa dal San Lorenzo grazie al direttore Andrea Berta. Un pallino storico del Cholo Simeone che rischia di trovare poco spazio visti i tanti rinforzi in avanti per i Colchoneros e per questo, riferisce Sky Sport ha dato apertura totale al Milan anche dal punto di vista contrattuale, per un eventuale accordo fino al giugno 2024.- Ci sono però ulteriori dettagli per questa operazione che sta curando: portar via Correa da Madrid non sarà semplice perché l'Atletico ha rifiutato 45 milioni più bonus da un club inglese nei giorni scorsi, adesso come pretesa ha comunicato a Maldini e Massara di volereper privarsi di Angelito, il Milan ha memorizzato e ha dato l'ok a sedersi a un tavolo per parlarne. Correa piace tantissimo alla dirigenza, intriga Giampaolo, è approvato da Elliott come tipologia di giocatore per età e potenziale. Il problema è strutturare un'offerta così importante: una cessione dovrà finanziarla, André Silva torna tra i candidati perché non decolla alcun discorso finora per Donnarumma o Suso. Il Milan prende tempo ma avvia la trattativa, Correa è una priorità.