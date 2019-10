Barcellona, Bayern Monaco e Milan. Tre contendenti per ​Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano in forza al Lille ha su di sé gli occhi delle grandi d'Europa e anche i rossoneri, stando a quanto riportato da Sport, starebbero pensando a lui per rinforzare l'attacco di Pioli. Il 20enne ha già segnato 7 gol in 11 apparizioni in Ligue 1.