ha fatto un'unica grande richiesta alla dirigenza delche va oltre la decisione di Zlatandi accettare o meno la corte dei rossoneri. L'allenatore emiliano ha infatti chiesto un rinforzo a centrocampo, un regista sì, ma con caratteristiche più da interditore che non da costruttore di gioco.sono al lavoro per accontentarlo eSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sportdata la sua particolare situazione contrattuale. Il serbo classe '88con il, vuole l'addio, è in rottura da tempo con il club tanto che qualche giorno faIn più i rapporti fra l'intermediario che ne cura gli interessi per l'Italia e la dirigenza rossonera sono ottimi. Le basi per intavolare una trattativa, insomma, ci sono tutte.vi aveva anticipato ad ottobre come gli stessi intermediari avessero già offerto il giocatore sia all'Inter che al Milan ( LEGGI QUI L'INDISCREZIONE ) non per gennaio, ma per giugno a parametro zero. L'Inter sta continuando a pensarci e non ha fretta, il Milan al contrario sì e sta provando a convincere il Manchester United ad anticiparne l'addio., a maggior ragione per un giocatore che ha già superato i 30 anni. Servirà tempo, e riflessioni, ma il nome di Matic è già tornato in cima alla lista dei desideri.