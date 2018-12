Avanti con Gattuso. La vittoria con la Spal, che ha interrotto un digiuno di gol da record (4 partite, come non avveniva dal 1984) e di risultati e riportato il Milan in piena corsa per un piazzamento che valga la qualificazione alla prossima Champions League, ha restituito serenità a tutto l'ambiente e rinsaldato la posizione del tecnico. Un tecnico capace di raccogliere in corsa una squadra in grande difficoltà e di passare attraverso due differenti proprietà e molte incognite economiche, collezionando nell'anno solare ben 70 punti, gli stessi dell'Inter di Spalletti e meno solo di Napoli (87) e Juventus (101). Sembra passata un'eternità da quando si diffondevano le voci più o meno incontrollate sull'ultimatum posto da Elliott al tecnico calabrese e le candidature di Wenger, Donadoni, Guidolin e Conte (per giugno) iniziavano ad assumere consistenza.



E invece, al termine della vittoria che ha chiuso nel migliore dei modi il 2018 rossonero e sancito il ritorno alla rete dopo due mesi di Gonzalo Higuain, la dirigenza al gran completo, nelle persone del nuovo amministratore delegato Ivan Gazidis (uomo di fiducia del club) e dei responsabili dell'area tecnica Leonardo e Paolo Maldini hanno manifestato il proprio sostegno a Gattuso, ribadendo la fiducia totale nel suo operato per il prosieguo della stagione. Una manifestazione di vicinanza significativa, alla luce dei tanti silenzi delle scorse settimane che avevano dato l'idea di un allenatore come unico al comando di un Milan che può guardare al 2019 con rinnovato ottimismo.