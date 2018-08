Torna la rassegna stampa commentata sul sito ufficiale del Milan e lo fa per mettere i puntini sulle i alla scelta di dare la fascia di capitano per questa stagione ad Alessio Romagnoli. Il club rossonero scomoda un paragone importante per descrivere il centrale classe '95, da sempre accostato all'ex rossonero Alessandro Nesta per le doti tecniche, ma che, almeno per la soceità di via Aldo Rossi, ricorda lo storico difensore della Nazionale soprattutto per la forte personalità.



Ecco il commento:

Una fascia importante. Alessio Romagnoli è stata l'unica luce in fondo al tunnel nei due mesi più delicati dell'estate rossonera, ed è amatissimo dai tifosi. Direttamente proporzionale la stima di cui gode nello spogliatoio. Senza chiamare in causa il Nesta del campo, Alessio è sobrio, asciutto, serio e disincantato fuori dal campo esattamente come lo era Sandro. Non è un paragone tecnico, ma di personalità. Ecco perchè la fascia di capitano ad Alessio è una buonissima cosa.