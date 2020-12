Brutte notizie in casa Milan in vista della sfida contro il Sassuolo di domani. Oltre a Zlatan Ibrahimovic, si ferma anche Ante Rebic: il croato non ha recuperato dal problema al piede, convocato il giovane attaccante svedese Emil Roback, arrivato in estate dall'Hammarby.



Questo l'elenco completo: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu; Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli; Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali; Colombo, Leão, Maldini, Roback.