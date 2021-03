Nelc'è una, attraverso la quale realizzare ciò che desideri. E aha due pali, una traversa ed è situata sotto la. E lì che ilha realizzato il sogno più bello, vincendo lacontro l'eterna rivale, ai rigori, conche vince il duello western a suon di sguardi cone corre ad abbracciare. Lo stesso Dida che ieri, da allenatore dei portieri, è entrato sul prato verde di Manchester a riguardare quella porta, con gli occhi di un romantico, che rivede un vecchio amore mai dimenticato., come recita ilcitando, aggiungiamo noi, sempre in onore del trio, che, ironia della sorte, è interista. Come interista è chi ha scritto "La porta dei sogni", Luciano: "E mi attacco alle stelle, che altrimenti si cade". Anche quelle del passato, come Maldini e Dida, stelle luminose che sanno indicare la via da seguire.Ed è così che in quella porta, lì doveaveva ipnotizzatoin rigoroso ordine alfabetico, lì dove Sheva aveva spiazzatoprende il palo sbagliando un gol fatto, per la sua disperazione e quella di. Ed è sempre in quella porta che, nel finale, Simonda, con la specialità della casa, trova il primo gol in rossonero e la rete del pareggio nell'andata degli ottavi diQuesta volta, dietro quella porta, non c'era nessuno; 18 anni fa, invece, c'erano i tifosi della, costretti a veder esultare Sheva e Dida. Dida che avrà rivisto tutto, ieri, attraverso quella rete. Che lui ha difeso fino all'estremo. E che Kjaer ha attaccato fino all'ultimo.