La speranza è sempre l'ultima a morire. Un pensiero che non abbandona la, delicatissimo perché il contratto del portiere della Nazionale scade soltanto tra un anno e non può essere portato avanti ancora a lungo; eppure,che attende un incontro con Mino Raiola. L'agente non ha mai negato l'idea di portare Donnarumma verso realtà che garantiscano la massima ambizione, ma la situazione al momento è in stand-by fino a unper capire il destino del portiere. Ma se il mercato venisse spostato a settembre, il margine di manovra per il Milan sarebbe più ampio.- Il bivio è chiaro a tutti:, un'estate intera di campo all'orizzonte e un mercato rinviato come scadenze. Perché il pensiero a bassa voce del Milan continua a filtrare:quando Raiola era andato allo scontro con Fassone e Mirabelli. Il cuore rossonero di Donnarumma è un fattore incalcolabile di questa trattativa, per questo motivo avere più tempo fa aumentare le speranze del Milan. Che comunque pretenderà una risposta entro la fine del campionato: il portiere deve decidere se fare un passo verso il rinnovo sorprendendo tutti come tre anni fa oppure scegliere l'addio, perché Elliott non lo perderà a costo zero ed eventualmente farà tutta plusvalenza. Ma l'amore di Donnarumma per il Milan è una variabile impazzita. E i dirigenti non hanno smesso ancora di crederci...