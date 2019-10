Alphonse Areola è stato davvero nel mirino del Milan. Un'idea concreta durante l'estate nei discorsi con il Paris Saint-Germain per Gigio Donnarumma; l'operazione non è andata a buon fine per la valutazione economica dei cartellini, oggi Areola è al Real Madrid ma il retroscena coinvolge i rossoneri che hanno seriamente pensato al portiere francese come investimento. Ecco com'è andata.