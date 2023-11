Nella NFL, il campionato di football americano, è stato condotto uno studio secondo il quale "durante l'accelerazione dall'80% al 100% della velocità di sprint di un’atleta, la quantità di energia meccanica che il muscolo deve assorbire aumenta del 50%". La quantità di sprint ad alta intensità che i giocatori del Millan effettua, fa sapere la società, è probabilmente la più alta di tutta la Serie A. Più spesso si fanno questi sprint ad alta intensità, più il muscolo soffre e più spesso il muscolo si infortuna, più facilmente si infortunerà di nuovo.



RIMEDI? - Quindi qual è il modo per ridurli al minimo? Non c'è una verità al 100%, ci sono sistemi diversi su come seguire determinate diete e su come far recuperare un giocatore dopo la partita, ma ci sono, comunque, alcune soluzioni possibili: si investe molto per aggiornare tutto ed essere in grado di prevedere quando un giocatore deve riposare o fare un allenamento leggero; si cambia il sistema di gioco in uno meno orientato al pressing; si effettuano migliori rotazioni in campo per prevenire il fenomeno e si cerca di avere una rosa abbastanza profonda. Soluzioni da studiare, ma il Milan deve correre ai ripari.