Nessun miracolo del Milan e nessun record per Ibrahimovic, che sperava di segnare il suo gol numero 50 in Champions, cinque anni dopo l’ultimo con la maglia del Psg, per traghettare i rossoneri verso gli ottavi. E’ vero che nemmeno un successo della squadra di Pioli avrebbe garantito la qualificazione, perché sarebbe servito in concomitanza un pareggio, che poi non c’è stato, tra Porto e Atletico MadridAl di là di tutti gli alibi possibili, legati al girone particolarmente difficile e ad alcuni torti arbitrali, specialmente nella gara casalinga contro l’Atletico, quello che conta come sempre è il risultato e cioè la doppia bocciatura del Milan in Europa, escluso dalla Champions e dall’Europa League. Meglio capire, quindi, perché il Milan che è primo in campionato, come lo è stato un anno fa alla fine del girone d’andata,La risposta è molto semplice e in fondo vale anche per le altre squadre italiane:E allora, pesando al futuro, non ha senso che il Milan si affidi ancora a Ibrahimovic, che è servito per svezzare i tanti giovani del Milan ma non è bastato per fare la differenza, soprattutto in Europa, contro avversari che corrono di più. Giocare da fermo, e spesso in fuorigioco come fa lui in campionato, cercando di risolvere le partite con una punizione, un colpo di tacco o di testa, non è più sufficiente e siccome il prossimo 3 ottobre, nella nuova stagione, gli anni di Ibrahimovic diventeranno 41Se il Milan vuole tornare a vincere, o almeno a essere competitivo anche in Europa,, ma anche su quello atletico, strettamente legato all’età.che sembra soltanto la bella copia di Mandzukic perché almeno qualche partita l’ha giocata e qualche gol lo ha segnato,a maggior ragione se sono gli unici a disposizione, visto che il ventenne Pellegri costituisce la classica eccezione che conferma la regola perché a dispetto dell’età è sempre alle prese con problemi fisici da non addebitare soltanto alla sfortuna., per il quale valeva la pena fare uno sforzo che in realtà sarebbe stato un investimento per il futuro. A questo punto inseguire Vlahovic è più difficile, o forse impossibile, ma se non arriverà lui ci vorrà un altro attaccante del suo livello al posto di Ibrahimovic, che merita un grande ringraziamento per tutto quello che ha fatto fin qui, ma non merita più un altro grande contratto.