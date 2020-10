Un momento più che positivo e l'idea di potersi migliorare, ancora., pronto a vestire la maglia rossonera dai prossimi giorni in avanti. Con un feeling importante, perché, chiaramente giovane e di prospettiva ma con qualità davvero notevoli. Spinta, personalità e una tecnica che può renderlo velenoso in fase offensiva.- Non è un caso se fino all'ultimo minuto, durante la trattativa col Manchester United per il laterale portoghese,. Pronti a tutto pur di avere un'opzione di acquisto, negata dallo United che ritiene Dalot un giocatore utile per il futuro al punto da aver rifiutato un'offerta simile dall'Everton di Carlo Ancelotti.pur di non perderlo con inserimenti di altri club (Roma su tutti). Un colpo importante da svelare molto presto. Il futuro si vedrà...