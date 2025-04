Il Milan è in finale di Coppa Italia: Jovic e Reijnders puniscono l’Inter, 3-0. Addio Triplete per Inzaghi

GETTY

Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia

dove troverà la vincente dell’altra sfida (con i primi in netto vantaggio dopo l’andata). Mattatore della serata è Lukache, con una doppietta, infrange i sogni didei cugini: un goal nel primo tempo, un altro nel secondo e il serbo trascina la squadra dia Roma. Nel finale la ciliegina sulla torta ce la metteche faAll’Olimpico i rossoneri potranno giocarsi il secondo trofeo della stagione, dopo aver già vinto la. Niente da fare per quella diche, dopo l’1-1 dell’andata, perde nel ritorno casalingo e dice addio alla Coppa. Secondo ko di fila per i nerazzurri – che erano reduci dalla sconfitta di– e che vedono sfumare il primo tassello del sogno Triplete. Una delusione causata proprio dai cugini che possono festeggiare due volte per quello che hanno ottenuto e per quello che hanno evitato.

: Jovic (M) al 36', Jovic (M) al 49', Reijnders al 85'(3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian (83' Correa), Barella (53' Frattesi), Asllani (53' Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco (53' Zalewski); Lautaro, Taremi (53' Arnautovic).: Inzaghi(3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia (59' Thiaw), Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders (88' Joao Felix), Theo Hernandez (88' Bartesaghi); Pulisic (78' Loftus-Cheek), Jovic (78' Abraham), Leao.: Conceicao

DoveriCalhanoglu (I), J. Martinez (I)La chiude il Milan! Leao verticalizza per Reijnders che batte Martinez e fa 3-0Colpo di testa di Frattesi, palla che arriva ad Arnautovic che prova a ribadirla in rete ma non trova la portaSuper Maignan su colpo di testa di De Vrij: grande reazione del francese che salva il risultatoCross dalla destra, colpo di testa di Lautaro Martinez: blocca ancora MaignanSpinge ora l'Inter che accerchia l'area avversaria: dal limite ci prova Mkhitaryan, fuori

Stop e tiro di Martinez, palla abbondantemente fuoriAltra occasione per i rossoneri. Reijnders calcia ma trova la deviazione di De Vrij, la palla sbuca dalle parti di Jimenez che non centra la portaRaddoppio del Milan: batti e ribatti in area di rigore, Jovic è il più lesto. Due a zero per i rossoneriAltra scorribanda offensiva di Bisseck: il tedesco prova il tiro col mancino, Maignan bloccaReazione dell'Inter: Lautaro Martinez difende il pallone, lo affida a Bisseck che prova il destro, fuori di un metroPrima occasione per il Milan e vantaggio rossonero! Reijnders gestisce, Jimenez rifinisce e Jovic mette dentro di testa

Terza chance per l'Inter: cross per Taremi che fa da sponda per Lautaro Martinez. L'argentino anticipa il tiro e, con una conclusione simile a quella della rete di Monaco, stavolta spara in curvaTraversa di Dimarco. I nerazzurri battono velocemente una punizione: palla a sinistra dove Dimarco calcia e incoccia la traversaOccasione per l'Inter: dopo un lancio lungo, Lautaro Martinez si trova uno contro uno con Gabbia. Il difensore si salva poi, sul rimpallo, doppio tiro di Dimarco che però partiva in posizione di fuorigiocoRipartenza dell'Inter ma Taremi spreca tutto con un passaggio troppo morbido

Prima grande occasione per l'Inter. Lancio di Bastoni, buco della difesa rossonera e Darmian, tutto solo, spara a latoPrimo guizzo del Milan: cross d'esterno di Theo Hernandez ma la palla sfila in fallo laterale