Con l'ottavo di finale di stasera e la sfida al, riparte la caccia delallaUna rincorsa che si protrae ormai da più di venti edizioni:Un'astinenza quasi inspiegabile, frutto di finali perse, di derby andati male e di un po' di snobismo per una competizione talvolta ritenuta minore rispetto alle altre. Un buco da riempire nel palmares recente di un club che in questo periodo è riuscito a vincerema non a rimettere le mani sulla cara vecchia Coppa Italia. Dopo la cocente eliminazione del 2022/23 per mano di unper giunta in 10, la squadra di- pur presentandosi in formazione rimaneggiata per la gara coi sardi - punta a rifarsi e ha quest'anno in questo trofeo l'unicaper rimpolpare la propria bacheca, vista la cospicua distanza dalla vetta della Serie A.Ventuno anni sono troppi insomma e le eliminazioni inaspettate diin questa pazza edizione potrebbero stendere davanti al Milan. L'obiettivo è assicurarsi ladopo un ventennio di delusioni. Dal 2003 in avanti, i rossoneri si sono fermati tre volte agli ottavi di finale, otto volte ai quarti e sette in semifinale. Le sconfitte più dure però sono state quelle dele delquando, in entrambi i casi, fu laa battere il Milan in finale e a far proseguire la maledizione.Non solo cabala però. L'affannosa rincorsa del Milan alla Coppa Italia cela anche delle valideQuest'anno chi arriva fino in fondo mette in cassaoltre all'accesso alla nuova Supercoppa cui partecipano quattro squadre e grazie alla quale si potrebberoInsomma, partire col piede giusto già da stasera con il Cagliari è un must per la truppa di Pioli per mettersi alle spalle il periodo no e per provare a rompere un tabù.