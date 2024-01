Il Milan e la Coppa Italia: una maledizione lunga 21 anni, tutti i precedenti

SG

Nulla da fare, anche stavolta. Il Milan fallisce la rincorsa alla Coppa Italia, uscendo ai quarti di finale per mano dell'Atalanta di Koopmeiners. Resta dunque quello del 2003 l'ultimo trionfo in questa competizione e resteranno sei le coppe in bacheca rossonera. Nella passata stagione la squadra di Pioli era stata eliminata dal Torino, in 10, agli ottavi.



I PRECEDENTI - Dal 2003 in avanti, i rossoneri si sono fermati tre volte agli ottavi di finale, nove volte ai quarti e sette in semifinale. Le sconfitte più dure però sono state quelle del 2016 e del 2018 quando, in entrambi i casi, fu la Juve a battere il Milan in finale e a far proseguire la maledizione.