“Visto che volete Suso, perché non ci date Zaniolo in cambio?”. La provocazione avanzata da Paolo Maldini alla Roma resterà tale. Secondo Sky Sport, il Milan non è andato oltre per il centrocampista della Nazionale che è tornato prima dalle vacanze. Vuole attivarsi per la Roma, convinta di rinnovare più avanti il suo contratto come meritato.